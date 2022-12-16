В последнее время поклонники активно обсуждают новый роман балерины Анастасии Волочковой. Светская львица наконец раскрыла его личность в интервью Teleprogramma.pro.

По словам артистки, ее возлюбленный внешне очень похож на императора Николая II. Ее избранник — предприниматель, владелец компании, которая занимается производством десертов без сахара. Они познакомились, когда мужчина привез подарки для детей-участников на один из ее благотворительных спектаклей.

«Мы начали с ним общаться. Этого человека зовут Дмитрий, и он сразу произвел на меня впечатление своей добротой и готовностью помочь. Я пригласила его в гости», — поделилась танцовщица.

С тех пор мужчина стал одаривать Волочкову всевозможными подарками. Но однажды очень обидел ее, явившись на спектакль без цветов.

«Я ему написала: "Не знаю, как ты можешь искупить свою вину, но ты подаришь мне много цветов!"» — поделилась артистка, добавив, что вечером того же дня ее возлюбленный исправился и прислал ей домой «целую оранжерею белых роз».