Утяшева раскрыла строгое ограничение в новогоднюю ночь

Телеведущая Ляйсан Утяшева в беседе с МК.RU рассказала о строгом ограничении, которое соблюдает даже в новогоднюю ночь.
"Существует одно правило, которое я не нарушаю никогда, даже на Новый год: после десяти часов вечера нельзя есть",
– призналась звезда.
Однако это совсем не значит, что Утяшева не накрывает праздничный стол для семьи. К примеру, ее фирменное блюдо – манты, рецепт которых передается из поколения в поколение:
"Никакого особенного секрета в нем нет. Главное — все делать своими руками. Без использования мясорубок, блендеров и кухонных комбайнов. Иначе манты получатся не такими вкусными".
Кроме того, телеведущая балует близких национальными башкирскими блюдами: пловом, чак-чаком с башкирским медом, а также пирогами.
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