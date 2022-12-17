Утяшева раскрыла строгое ограничение в новогоднюю ночь

Телеведущая Ляйсан Утяшева в беседе с МК.RU рассказала о строгом ограничении, которое соблюдает даже в новогоднюю ночь.

"Существует одно правило, которое я не нарушаю никогда, даже на Новый год: после десяти часов вечера нельзя есть",

Однако это совсем не значит, что Утяшева не накрывает праздничный стол для семьи. К примеру, ее фирменное блюдо – манты, рецепт которых передается из поколения в поколение: