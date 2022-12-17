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54 минуты назад

Телеведущая Утяшева раскрыла строгое ограничение в новогоднюю ночь

Мира Маркина

Телеведущая Ляйсан Утяшева в беседе с МК.RU рассказала о строгом ограничении, которое соблюдает даже в новогоднюю ночь.

Утяшева раскрыла строгое ограничение в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ляйсан Утяшева рассказала о первом свидании с Павлом Волей

"Существует одно правило, которое я не нарушаю никогда, даже на Новый год: после десяти часов вечера нельзя есть",

– призналась звезда.

Однако это совсем не значит, что Утяшева не накрывает праздничный стол для семьи. К примеру, ее фирменное блюдо – манты, рецепт которых передается из поколения в поколение:

"Никакого особенного секрета в нем нет. Главное — все делать своими руками. Без использования мясорубок, блендеров и кухонных комбайнов. Иначе манты получатся не такими вкусными".

Кроме того, телеведущая балует близких национальными башкирскими блюдами: пловом, чак-чаком с башкирским медом, а также пирогами.

Ранее "Рамблер" рассказывал о приемах, которые помогают женщине выглядеть по-королевски.

Звёзды,Ляйсан Утяшева,
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