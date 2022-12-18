Слава рассталась с мужем после 20 лет отношений

На протяжении 20 лет певица Слава состояла в отношениях с предпринимателем Анатолием Данилицким. Накануне в своих соцсетях артистка заявила, что их союз распался.
«Я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого. Так что я красивая и прекрасная готова к новым отношениям», – написала звезда.
Исполнительница описала мужчину, который мог бы ее заинтересовать. По ее словам, он должен быть красивым, богатым, ответственным и заботливым. Также певице крайне важно, чтобы ее избранник «вкусно пах», был симпатичным, честным и порядочным.
Ранее мы писали о том, что Слава высказалась после слухов о разводе.