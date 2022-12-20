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2 часа назад

"Моя жизнь разрушена": Эмбер Херд согласилась с условиями Джонни Деппа

Катерина Саломе

1 июня завершился суд между Джонни Депом и его бывшей супруги Эмбер Херд победой актера. Артистку обязали выплатить экс-возлюбленному 15 миллионов долларов за клевету. Накануне модель заявила в своих соцсетях о готовности урегулировать иск.

Херд призналась, что напрочь потеряла веру в американскую систему правосудия. По ее словам, впредь она не готова больше проходить через судебные разбирательства. При этом свою вину она до сих пор не признают.

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Депп получит один миллион долларов от страховой компании бывшей супруги. Тем не менее Эмбер имеет полное право на любые, связанные с делом, взыскания.

«Для меня важно сказать, что это никогда не было моим выбором. Я защищала свою правду, и при этом моя жизнь, какой я ее знала, разрушена. Осуждение, с которыми я столкнулась в социальных сетях, — это расширенная версия того, как женщины снова становятся жертвами, когда заявляют о себе. Теперь у меня, наконец, есть возможность освободиться от этого на условиях, на которые я могу согласиться. Это не уступка», — резюмировала звезда.

Ранее мы писали о том, что Эмбер Херд подала апелляцию на решение суда с Джонни Деппом.

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