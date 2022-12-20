1 июня завершился суд между Джонни Депом и его бывшей супруги Эмбер Херд победой актера. Артистку обязали выплатить экс-возлюбленному 15 миллионов долларов за клевету. Накануне модель заявила в своих соцсетях о готовности урегулировать иск.
Херд призналась, что напрочь потеряла веру в американскую систему правосудия. По ее словам, впредь она не готова больше проходить через судебные разбирательства. При этом свою вину она до сих пор не признают.
Депп получит один миллион долларов от страховой компании бывшей супруги. Тем не менее Эмбер имеет полное право на любые, связанные с делом, взыскания.
«Для меня важно сказать, что это никогда не было моим выбором. Я защищала свою правду, и при этом моя жизнь, какой я ее знала, разрушена. Осуждение, с которыми я столкнулась в социальных сетях, — это расширенная версия того, как женщины снова становятся жертвами, когда заявляют о себе. Теперь у меня, наконец, есть возможность освободиться от этого на условиях, на которые я могу согласиться. Это не уступка», — резюмировала звезда.
Ранее мы писали о том, что Эмбер Херд подала апелляцию на решение суда с Джонни Деппом.