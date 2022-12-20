«Для меня важно сказать, что это никогда не было моим выбором. Я защищала свою правду, и при этом моя жизнь, какой я ее знала, разрушена. Осуждение, с которыми я столкнулась в социальных сетях, — это расширенная версия того, как женщины снова становятся жертвами, когда заявляют о себе. Теперь у меня, наконец, есть возможность освободиться от этого на условиях, на которые я могу согласиться. Это не уступка», — резюмировала звезда.