41-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в белье

41-летняя модель и бывший ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась в нижнем белье. Фотографией она поделилась в социальных сетях.
На кадрах Амбросио позирует в нижнем белье бренда Gucci. Она позировала для фотографии в студии. Также на ней надета черная рубашка, а образ дополнен большим количеством аксессуаров: на каждой руке у нее несколько браслетов и колец, а на шею она надела несколько золотых подвесок и цепь на тело.
Поклонники восхитились моделью, которая показывает идеальную фигуру в 41 год. В комментариях они отметили, что она не менялась со времен, когда ходила по подиуме на шоу Victoria's Secret.
Ранее сообщалось, что 58-летняя модель из Австралии показала плоский живот.