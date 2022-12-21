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1 час назад

41-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в белье

Мария Каткова

41-летняя модель и бывший ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась в нижнем белье. Фотографией она поделилась в социальных сетях.

41-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в белье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На кадрах Амбросио позирует в нижнем белье бренда Gucci. Она позировала для фотографии в студии. Также на ней надета черная рубашка, а образ дополнен большим количеством аксессуаров: на каждой руке у нее несколько браслетов и колец, а на шею она надела несколько золотых подвесок и цепь на тело.

Соцсети

Поклонники восхитились моделью, которая показывает идеальную фигуру в 41 год. В комментариях они отметили, что она не менялась со времен, когда ходила по подиуме на шоу Victoria's Secret.

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Ранее сообщалось, что 58-летняя модель из Австралии показала плоский живот.

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