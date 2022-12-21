41-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в белье

На кадрах Амбросио позирует в нижнем белье бренда Gucci. Она позировала для фотографии в студии. Также на ней надета черная рубашка, а образ дополнен большим количеством аксессуаров: на каждой руке у нее несколько браслетов и колец, а на шею она надела несколько золотых подвесок и цепь на тело.