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2 часа назад

Юлия Костюшкина рассказала, как чуть не погибла из-за коммунальщиков

Мира Маркина

Жена музыканта Стаса Костюшкина Юлия рассказала в своем микроблоге в Телеграме о недавнем происшествии, которое едва не прервало ее жизнь.

Жена Стаса Костюшкина чуть не погибла из-за коммунальщиков
Фото: T.me/yuliakostyshkinaT.me/yuliakostyshkina

Три дня назад на машину Юлии упала глыба льда с крыши здания. Часть льдины упала совсем рядом со спортсменкой. Пострадал только бампер автомобиля. Поэтому Костюшкина призналась, что теперь считает 20 декабря своим вторым днем рождения.

“В тот момент я не успела ничего: ни понять, ни испугаться, ни отпрыгнуть, ни закрыться руками… Я стояла как вкопанная, с вытянутой рукой, держа ключ от машины, и закрывала ее…” — вспомнила Юлия.

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По словам женщины, уже после случившегося ее охватил страх за детей, которые могли бы остаться без матери в один момент.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему Алла Довлатова поссорилась с Владом Соколовским.

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