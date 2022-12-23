Жена Стаса Костюшкина чуть не погибла из-за коммунальщиков

Жена музыканта Стаса Костюшкина Юлия рассказала в своем микроблоге в Телеграме о недавнем происшествии, которое едва не прервало ее жизнь.

Фото: T.me/yuliakostyshkina T.me/yuliakostyshkina

Три дня назад на машину Юлии упала глыба льда с крыши здания. Часть льдины упала совсем рядом со спортсменкой. Пострадал только бампер автомобиля. Поэтому Костюшкина призналась, что теперь считает 20 декабря своим вторым днем рождения.

“В тот момент я не успела ничего: ни понять, ни испугаться, ни отпрыгнуть, ни закрыться руками… Я стояла как вкопанная, с вытянутой рукой, держа ключ от машины, и закрывала ее…” — вспомнила Юлия.

По словам женщины, уже после случившегося ее охватил страх за детей, которые могли бы остаться без матери в один момент.