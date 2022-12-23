Агутин отреагировал на слухи о разрыве с Варум

Российский музыкант Леонид Агутин в своем Telegram-канале прокомментировал публикации в СМИ, в которых заявляется о проблемах в семье звезды.
Слухи о разрыве одной из красивейших пар российского шоу-бизнеса нарастали в течение последних несколько недель. Поводом стала композиция "Последний трек" группы "3333", которую поддержал певец, и фото его супруги с организатором ее концерта. Беспокоиться о браке Агутина и Варум стали и поклонники звездной четы. Потому Леонид решил прервать молчание.
Однако артист не стал писать ничего от себя лично. Он сделал репост из фан-группы.
“Распространяемые в Сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой”, — заявляется в публикации.
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