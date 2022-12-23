Агутин отреагировал на слухи о разрыве с Варум

Российский музыкант Леонид Агутин в своем Telegram-канале прокомментировал публикации в СМИ, в которых заявляется о проблемах в семье звезды.

Фото: T.me/agutin_leonid T.me/agutin_leonid

Слухи о разрыве одной из красивейших пар российского шоу-бизнеса нарастали в течение последних несколько недель. Поводом стала композиция "Последний трек" группы "3333", которую поддержал певец, и фото его супруги с организатором ее концерта. Беспокоиться о браке Агутина и Варум стали и поклонники звездной четы. Потому Леонид решил прервать молчание.

Однако артист не стал писать ничего от себя лично. Он сделал репост из фан-группы.

“Распространяемые в Сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой”, — заявляется в публикации.