В 50 как в 30: обольстительные звезды с самой молодой фигурой

Эффектная внешность у 30-летней женщины уже никого не удивляет, а вот дамам в возрасте ближе к пятидесяти или старше выглядеть ухоженно и сексуально уже гораздо сложнее.
1/7 56-летней Элизабет Херли с трудом дашь 36! Все потому, что женщина очень активна в обычной жизни, хоть и в спортзале регулярно не занимается. Вот ее рацион питания: на завтрак она подкрепляется порцией греческого йогурта и банана с каплей меда, затем на обед она обычно выбирает тарелку сытного овощного супа, а в конце дня ужинает курицей с большой порцией овощей.
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/7 Деми Мур сейчас 57 лет, но она все еще выглядит на 20 лет моложе благодаря тренировкам и питанию. Мур давно была фанаткой фитнеса. Женщина занимается йогой, бегает на пляже, делает силовые тренировки, не ест сахар, сладости и майонез. 3/7 Холли Берри в 56 лет выглядит невероятно благодаря регулярным кардио-тренировками в стиле ММА, силовым и плиометрическим тренировкам, бегу. Кроме того, актриса уэе 10 лет занимается боксом. 4/7 Недавняя обложка 48-летней Пенелопы Крус взорвала соцсети, потому что выглядит здесь с натяжкой на 20 лет. Кто-то скажет, что это заслуги фотошопа, но, на самом деле, реальные фото Пенелопы доказывают, что выглядит она шикарно.
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/7 53-летняя поп-звезда и актриса Дженнифер Лопес показывает, как шикарно могут выглядеть латиноамериканки в любом возрасте. Женщина изо дня в день изнуряет себя танцевальными репетициями, кардио и силовыми тренировками. 6/7 Модели Эль Макферсон в следующем году исполнится 60 лет! Только посмотрите на ее невероятную форму. В недавнем интервью Vogue Australia Эль рассказала, что все это заслуга ежедневных медитаций в 5 утра, сыроедческой веганской диеты, занятий йогой два раза в день и плавания в океане. 7/7 А вот 55-летняя Сальма Хайек заявляет, что слишком много работает, чтобы еще и "убиваться" в спортзале. Зато она научилась пассивно тренировать свое тело: «Я работаю с тренером, которая научила меня держать свое тело таким образом, чтобы мышцы работали весь день. Значит, даже когда вы чистите зубы, вы работаете с мышцами». Ее секрет в восстановительной йоге: «Это восстановительная йога. Она научила меня тонизировать мышцы, не сжимая их. Вы расслабляете их и сосредотачиваетесь на тех частях, которые нужно использовать, но никогда не напрягаетесь. Если вы осознаете свое тело, вы будете удивлены».
В этом деле явно преуспевают голливудские актрисы и другие селебрити. Некоторым из них в 58 удается выглядеть на 35. Морщины, конечно, есть, но фигура у них вызывает зависть и у большинства молодых девушек.
Самые эффектные звезды, которые выглядят на 20 лет моложе, чем они есть на самом деле — в подборке "Рамблера".