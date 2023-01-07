В 50 как в 30: обольстительные звезды с самой молодой фигурой

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А вот 55-летняя Сальма Хайек заявляет, что слишком много работает, чтобы еще и "убиваться" в спортзале. Зато она научилась пассивно тренировать свое тело: «Я работаю с тренером, которая научила меня держать свое тело таким образом, чтобы мышцы работали весь день. Значит, даже когда вы чистите зубы, вы работаете с мышцами». Ее секрет в восстановительной йоге: «Это восстановительная йога. Она научила меня тонизировать мышцы, не сжимая их. Вы расслабляете их и сосредотачиваетесь на тех частях, которые нужно использовать, но никогда не напрягаетесь. Если вы осознаете свое тело, вы будете удивлены».