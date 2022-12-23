Певица Слава устроила истерику перед своими подписчиками

Не так давно известная в России певица Слава рассказала своим подписчикам о том, что рассталась со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким. Вместе они прожили 18 лет.

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Почти сразу после разрыва Слава стала заявлять на публике, что не жалеет о случившемся и уже открыта для новых отношений, однако по состоянию певицы все больше становится ясно, что расставание дается ей не так просто.

Слава все чаще выкладывает в Сети посты или видео, на которых видно, что ее настроение оставляет желать лучшего. Девушка также признавалась, что ей тяжело участвовать в новогодних проектах, где необходимо улыбаться и веселиться. А теперь и вовсе устроила истерику прямо на глазах у своих подписчиков и фанатов.

Слава в слезах рассказала, что должна записать новую песню, но не может сделать этого из-за потока слез. Она сослалась на трогательный текст произведения, написанный Денисом Клявером, и на состояние своей нервной системы.