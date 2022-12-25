Чехова отметила день рождения в компании свинок

Популярная телеведущая Анфиса Чехова в любое свободное от работы время старается отправляться в путешествия. Так же она решила поступить и с празднованием своего 45-го дня рождения – отмечать его она решила на Багамах.

Ради того, чтобы оказаться на лазурном побережье далекого острова, Чехова провела целые сутки в дороге. Но, судя по ее фотографиям, это того стоило.

«Сначала до Турции, потом до Майами, оттуда на Багамы, — рассказала Чехова. — Для того, чтобы попасть в Майами, нужна американская виза. Для того, чтобы попасть на Багамы виза не нужна. Но как туда попасть не через Майами, я не знаю».

Свой день рождения телеведущая отмечает в компании свинок. Их специально разводят на острове и по достижению ими трех лет, куда-то ссылают, как рассказала в своих соцсетях Анфиса. Ведь большие свиньи уже не пользуются таким спросом среди туристов, как маленькие. А для того, чтобы потискать этих животных, гости острова платят немалые деньги и плывут к ним специально на катере.