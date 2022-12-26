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2 часа назад

Жена Павла Мамаева рассказала о последствиях неудачной пластики

Катерина Саломе

Надежда Санько, супруга российского футболиста Павла Мамаева, стала жертвой неудачной пластической операции. Чтобы исправить последствия, ей пришлось еще раз лечь под нож, о чем она сообщила в своих соцсетях.

Жена Мамаева рассказала о последствиях неудачной пластики
Фото: СоцсетиСоцсети

Около 13 лет назад девушка сделала первую операцию по изменению формы носа. Тогда, по ее словам, доктор совершил врачебную ошибку, надрезав мышцу над губой, за счет чего расстояние между носом и губой увеличилось.

"Плюс хирург обрезал кончик, чего вообще не должен был делать", — поделилась жена спортсмена.

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Из-за неудачной операции у Санько постоянно виднелись зубы. Она призналась, что неоднократно пыталась решить эту проблему с помощью косметических процедур, однако сделать ей этого так и не удалось, поэтому она решилась на булхорн.

"Подрезали кожу и обратно поставили губу", — пояснила Надежда, добавив, что теперь она наконец довольна своим внешним видом.

Ранее мы писали о том, что Алла Довлатова снова сделала пластику и раскрыла подробности.

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