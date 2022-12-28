Самойлова показала родителей, похудевших за миллион

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала, как ее родители похудели после того, как поспорили на миллион рублей. Фотографией матери и отчима она поделилась в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Звезда снимала то, как путешествовала в отпуск из Москвы и на кадрах появились ее мать и отчим. Она рассказала, что поспорила с ними о том, что они похудеют на 15 килограммов и получат миллион рублей.

Соцсети

Сама Самойлова рассказала, что отчим Максим сбросил половину от своего веса, а мать — четверть. Она также добавила, что у родителей есть еще месяц до конца спора.