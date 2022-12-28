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1 час назад

Оксана Самойлова показала родителей, похудевших за миллион рублей

Мария Каткова

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала, как ее родители похудели после того, как поспорили на миллион рублей. Фотографией матери и отчима она поделилась в социальных сетях.

Самойлова показала родителей, похудевших за миллион
Фото: СоцсетиСоцсети

Звезда снимала то, как путешествовала в отпуск из Москвы и на кадрах появились ее мать и отчим. Она рассказала, что поспорила с ними о том, что они похудеют на 15 килограммов и получат миллион рублей.

Соцсети

Сама Самойлова рассказала, что отчим Максим сбросил половину от своего веса, а мать — четверть. Она также добавила, что у родителей есть еще месяц до конца спора.

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Ранее сообщалось, что Самойлова рассказала, как учит детей обращаться с деньгами.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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