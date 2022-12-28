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30 минут назад

Любовь Успенская показала фото с изменившейся дочерью

Мария Каткова

Певица Любовь Успенская поделилась фотографией с дочерью после инъекций. Кадр она опубликовала в своих социальных сетях.

Успенская показала фото с дочерью после инъекций
Фото: СоцсетиСоцсети

Звезда поделилась фотографией со своей дочерью Татьяной. На снимке они позируют в белом и черном костюмах и смотрят в камеру. Певица сделала семейную фотосессию и написала о том, как любит своего ребенка.

Соцсети

Поклонники заметили, что Татьяна изменилась после того, как попала в несколько скандалов. Дочь Успенской увеличила себе губы и стала похожа на знаменитую певицу. Подписчики отметили, что теперь их можно отличить только благодаря прическе.

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Ранее сообщалось, что Самойлова показала родителей, похудевших за миллион.

Звёзды,Любовь Успенская,
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