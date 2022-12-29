Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук ответила на слухи о разводе с музыкантом Алексеем Чумаковым на своей странице в популярной социальной сети.

Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году. В браке у артистов появилась дочь Амелия. Но недавно в таблоидах появились слухи о разрыве звездной пары. Юлия решила поставить точку в обсуждении этой темы.

“А мы каждый год разводимся”, – иронично ответила артистка на слухи о разрыве с Чумаковым.

Ковальчук опубликовала несколько фотографий вместе с мужем. Артисты недавно выступали вместе с новой песней.

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