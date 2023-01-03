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33 минуты назад

Экс-резидентка Comedy Woman Екатерина Варнава кардинально сменила имидж

Мира Маркина

Телеведущая и бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman (ТНТ) Екатерина Варнава опубликовала на своей странице в популярной социальной сети видео, которое удивило поклонников звезды.

Экс-резидентка Comedy Woman кардинально сменила имидж
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На кадрах Екатерина запечатлена с экстремально короткой стрижкой. Однако юмористка предупредила фолловеров, что не всегда стоит верить увиденному.

Соцсети

“Вот такая вот интересная стрижечка. Жаль, но это паричок”, — объяснила Варнава.

Варнава опубликовала видео в белье и вызвала споры в сети

Однако немалая часть подписчиков телеведущей не поняла шутки и потребовала в комментариях вернуть прежний образ знаменитости.

Ранее “Рамблер” рассказывал о неожиданном признании Алены Водонаевой.

Звёзды,Екатерина Варнава,
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