Экс-резидентка Comedy Woman кардинально сменила имидж

Телеведущая и бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman (ТНТ) Екатерина Варнава опубликовала на своей странице в популярной социальной сети видео, которое удивило поклонников звезды.

На кадрах Екатерина запечатлена с экстремально короткой стрижкой. Однако юмористка предупредила фолловеров, что не всегда стоит верить увиденному.

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“Вот такая вот интересная стрижечка. Жаль, но это паричок”, — объяснила Варнава.

Однако немалая часть подписчиков телеведущей не поняла шутки и потребовала в комментариях вернуть прежний образ знаменитости.