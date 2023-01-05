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2 часа назад

Кристина Асмус опубликовала провокационные снимки и нарвалась на критику

Мира Маркина

Актриса и бывшая супруга комика Гарика Харламова опубликовала провокационные снимки в бикини, тем самым нарвавшись на негативные комментарии в социальной сети.

Асмус опубликовала провокационные снимки и нарвалась на критику
Фото: СоцсетиСоцсети

Асмус в компании своей дочери и друзей отмечала Новый год в ОАЭ, там же звезда и проводит каникулы. На своей личной страничке в соцсети актриса показывает, как проводит время в жарком Дубае. По ее словам, новогоднюю ночь она хотела встретить не там и не таким образом, однако пришлось сделать так, как хотела дочь.

В первые дни этого года Асмус уже отличилась снимками с огромным бокалом пива и бутылкой шампанского, которую сама же открыла зубами, а теперь она опубликовала откровенные снимки в бикини. Подписчиков озадачили позы, в которых сфотографировалась актриса. На одном кадре девушка стоит на руках, на другом – отвернувшись от объектива.

Соцсети

Среди комментариев встречались, конечно, восторженные, но многие все же принялись осуждать Асмус, напоминая ей о том, что она мать, а такое поведение они сочли неподобающим.

Гарик Харламов и Кристина Асмус устроили перепалку в соцсетях

Соцсети

Второй снимок вызвал больше всего вопросов и возмущений – многие отметили, что кадр выглядит крайне пошло.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как в Сети раскритиковали Полину Гагарину за фото в бикини.

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