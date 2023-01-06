Харламов намекнул, что отдыхает с Асмус

Юморист Гарик Харламов намекнул своим подписчикам в социальных сетях, что сейчас находится на отдыхе вместе с бывшей супругой Кристиной Асмус.
Артист поздравил свою 9-летнюю дочь с днем рождения и написал, что сейчас все скажет лично:
«Блин, зачем подписывать вообще, ты же знаешь, кто я такой. Да и вообще, я сейчас все лично скажу. Все. Пошел поздравлять», — сказал комик.
При этом Асмус опубликовала на своей странице, что сейчас она с дочерью в Дубае. Подписчики юмориста предположили, что бывшие супруги отдыхают в ОАЭ вместе.