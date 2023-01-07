Шакира отреагировала на новый роман экс-возлюбленного Пике

СМИ выяснили, как певица Шакира отреагировала на новый роман своего бывшего возлюбленного футболиста Жерара Пике.

По данным Page Six, артистка "опустошена" – певица чувствует себя крайне подавленно, осознавая, что "женщина бродила по дому, в котором они с Пике жили со своими детьми".

О своем расставании Шакира и Пике объявили в 2022 году. Звезды прожили вместе 11 лет, однако решили разойтись из-за многочисленных измен футболиста.

Пике согласился оставить детей Шакире при условии, что в течение первого года после разрыва никто из них не будет появляться с новыми возлюбленными на публике. Но футболист вскоре нарушил и это обещание: со своей новой девушкой Кларой Чиа Марти спортсмен уже не раз выходил в свет.