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2 часа назад

Певица Шакира отреагировала на новый роман экс-возлюбленного футболиста Пике

Мира Маркина

СМИ выяснили, как певица Шакира отреагировала на новый роман своего бывшего возлюбленного футболиста Жерара Пике.

Шакира отреагировала на новый роман экс-возлюбленного Пике
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По данным Page Six, артистка "опустошена" – певица чувствует себя крайне подавленно, осознавая, что "женщина бродила по дому, в котором они с Пике жили со своими детьми".

О своем расставании Шакира и Пике объявили в 2022 году. Звезды прожили вместе 11 лет, однако решили разойтись из-за многочисленных измен футболиста.

Шакире удалось сохранить опеку над детьми после развода с Пике

Пике согласился оставить детей Шакире при условии, что в течение первого года после разрыва никто из них не будет появляться с новыми возлюбленными на публике. Но футболист вскоре нарушил и это обещание: со своей новой девушкой Кларой Чиа Марти спортсмен уже не раз выходил в свет.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что актриса Ланская рассказала о разводе.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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