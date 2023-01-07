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50 минут назад

СМИ: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Мира Маркина

Модель Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались. Об этом сообщает US Weekly.

СМИ: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Фото: Legion-media Legion-media

По данным СМИ, звезды должны были встретить новогодние праздники вместе, но в итоге провели их по отдельности. Дженнер отправилась в Аспен, где провела каникулы со старшей сестрой Кендалл и семьей Бибер. При этом Трэвиса Скотта в этой компании не было.

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Сообщается, что звезды решили остаться друзьями и в любом случае намерены оставаться хорошими родителями для своих детей. Кайли и Трэвис воспитывают 4-летнюю Сторми и 11-месячного Вулфа.

Звезды расстаются не впервые. В 2020 году пара также сообщала о разрыве отношений. По слухам, причиной расставания стали регулярные измены рэпера.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Деми Мур рассталась с молодым избранником.

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