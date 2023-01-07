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2 часа назад

Дети продюсера Пригожина остались без жилья в Москве

Мира Маркина

Дети Иосифа Пригожина от первого брака Даная и Дмитрий остались без квартир в Москве. Дмитрий дважды подавал иск в суд, чтобы вернуть недвижимость, но проиграл оба дела. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Дети продюсера Пригожина остались без жилья в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-супруга продюсера Елена заложила жилье в 2019 году. Когда у нее не осталось средств для погашения долга, микрокредитная организация забрала квартиры. По словам Пригожина, обе квартиры стоили по 100 миллионов рублей.

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Дмитрий подал в суд два иска – против матери, а также против микрокредитной организации. Он попросил признать сделки и их последствия недействительными и вернуть имущество. Однако суд посчитал аргументы сына звезды недостаточно весомыми. В данный момент Даная и Дмитрий живут на съемной квартире.

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Звёзды,Валерия,Иосиф Пригожин,
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