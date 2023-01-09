Журналистка Алена Жигалова, которая ведет YouTube-шоу "Алена, блин!", заподозрила Филиппа Киркорова в пластической операции. Видео она поделилась в своем Telegram-канале.

На кадрах певец позирует на видео перед камерой под песню "Бегущая по волнам". В конце камера приближается на лицо артиста.

В комментарии к видео Жигалова пошутила над тем, что Киркоров сильно изменился после праздников. Она также поздравила пластического хирурга Тимура Хайдарова с "блестящим результатом".