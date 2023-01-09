"Могу себе позволить": раскрыты траты Волочковой на отпуск

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, сколько потратила на свой отпуск на Мальдивах. Об этом звезда рассказала в своем блоге.

После того, как недоброжелатели обвинили балерину в том, что она выкладывает слишком откровенные фотографии, она решила похвастаться своим материальным положением. Она заявила, что ежегодно проводит 18 дней на дорогих островах на Мальдивах в высокий сезон.

"Могу себе позволить", — заявила Волочкова.

Она также рассказала, что в сутки ее вилла обходится в четыре тысячи долларов. Таким образом, 18-дневный отдых обходится в пять миллионов рублей.