Орлова предложила заплатить за доказательство своей беременности

Телеведущая Ольга Орлова предложила доказать то, что ее беременность не поддельная и заключить пари с теми, кто пытается ее разоблачить. Об этом она высказалась в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Звезда написала пост, в котором рассказала о том, что сталкивается с негативом с тех пор, как рассказала о своей беременности. Поклонники не могут поверить, что 45-летняя женщина может забеременеть. В связи с этим Орлову часто обвиняют в подлоге и накладном животе.

Она предложила спор. Любой человек может ей назвать сумму, за которую она запишет видео с доказательством своей беременности. Если ее разоблачат, она готова заплатить. Если беременность настоящая, то деньги будет платить злопыхатель. Орлова предложила отдать сумму в благотворительный фонд.

"Вместе сделаем доброе дело. Кто-то все уверенные сдулись? Ну где же вы, девчонки?", — написала она в посте.