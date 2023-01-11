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10 минут назад

Ольга Орлова поспорила на доказательство своей беременности

Мария Каткова

Телеведущая Ольга Орлова предложила доказать то, что ее беременность не поддельная и заключить пари с теми, кто пытается ее разоблачить. Об этом она высказалась в социальных сетях.

Орлова предложила заплатить за доказательство своей беременности
Фото: СоцсетиСоцсети

Звезда написала пост, в котором рассказала о том, что сталкивается с негативом с тех пор, как рассказала о своей беременности. Поклонники не могут поверить, что 45-летняя женщина может забеременеть. В связи с этим Орлову часто обвиняют в подлоге и накладном животе.

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Она предложила спор. Любой человек может ей назвать сумму, за которую она запишет видео с доказательством своей беременности. Если ее разоблачат, она готова заплатить. Если беременность настоящая, то деньги будет платить злопыхатель. Орлова предложила отдать сумму в благотворительный фонд.

"Вместе сделаем доброе дело. Кто-то все уверенные сдулись? Ну где же вы, девчонки?", — написала она в посте.

Ранее сообщалось, что Ольга Орлова объяснила, как осмелилась рожать в 45.

Звёзды,Ольга Орлова,
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