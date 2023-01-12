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3 часа назад

Певица Слава опубликовала фото в бикини после набора веса

Мира Маркина

Певица Слава опубликовала в соцсетях кадры в бикини после набора веса.

Слава набрала вес и поделилась фото в бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное", – отметила артистка.

Слава сейчас отдыхает на Мальдивах, где, по ее словам, слишком вкусная еда.

Соцсети

Подписчики оценили фигуру певицы и подчеркнули, что набранные килограммы нисколько ее не портят:

"Отличные формы!",

"Фигура — огонь!",

"Шикарное тело".

Экс-возлюбленный Славы высказался о разрыве

Один из юзеров посоветовал Славе больше плавать, чтобы сбросить вес. Другой отметил, что на отдыхе нужно расслабляться, а не переживать по поводу набранных килограммов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Слава устроила истерику перед своими подписчиками.

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