Слава набрала вес и поделилась фото в бикини

Певица Слава опубликовала в соцсетях кадры в бикини после набора веса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное", – отметила артистка.

Слава сейчас отдыхает на Мальдивах, где, по ее словам, слишком вкусная еда.

Соцсети

Подписчики оценили фигуру певицы и подчеркнули, что набранные килограммы нисколько ее не портят:

"Отличные формы!",

"Фигура — огонь!",

"Шикарное тело".

Один из юзеров посоветовал Славе больше плавать, чтобы сбросить вес. Другой отметил, что на отдыхе нужно расслабляться, а не переживать по поводу набранных килограммов.