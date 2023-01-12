Слава набрала вес и поделилась фото в бикини

Певица Слава опубликовала в соцсетях кадры в бикини после набора веса.
"Плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное", – отметила артистка.
Слава сейчас отдыхает на Мальдивах, где, по ее словам, слишком вкусная еда.
Подписчики оценили фигуру певицы и подчеркнули, что набранные килограммы нисколько ее не портят:
"Отличные формы!",
"Фигура — огонь!",
"Шикарное тело".
Один из юзеров посоветовал Славе больше плавать, чтобы сбросить вес. Другой отметил, что на отдыхе нужно расслабляться, а не переживать по поводу набранных килограммов.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Слава устроила истерику перед своими подписчиками.