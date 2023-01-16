"Я выглядела как Шрек!": Спирс высказалась о пьяном дебоше

Певица Бритни Спирс прокомментировала свой недавний дебош.
На днях вместе с супругом звезда посетила ресторан в Лос-Анджелесе. Артистка изрядно выпила, после чего начала себя странно вести:
"Я знаю, что в новостях все в восторге от того, что я немного пьяна… Уверена, что вызвала миллиард улыбок, выглядев как Шрек, в кафе. Все следят за каждым моим движением! Я так польщена, что обо мне говорят как о маньячке! Да всем плевать, что я делаю!".
А вот о поведении своего мужа Спирс не высказалась. Между тем он сбежал из заведения и оставил нетрезвую певицу в одиночестве.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Спирс показала себя в грязной сорочке и взволновала всех.