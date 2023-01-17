Бывший муж Булановой раскрыл личность новой возлюбленной

Футболист Владислав Радимов — второй супруг певицы Татьяны Булановой. Они прожили в браке 11 лет, но сейчас у каждого из них своя жизнь. И если о новом избраннике артистки известно уже давно, то спортсмен только сейчас рассекретил личность новой возлюбленной.