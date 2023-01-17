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2 часа назад

Бывший муж Татьяны Булановой раскрыл личность новой возлюбленной

Катерина Саломе

Футболист Владислав Радимов — второй супруг певицы Татьяны Булановой. Они прожили в браке 11 лет, но сейчас у каждого из них своя жизнь. И если о новом избраннике артистки известно уже давно, то спортсмен только сейчас рассекретил личность новой возлюбленной.

Бывший муж Булановой раскрыл личность новой возлюбленной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своих соцсетях Радимов опубликовал снимок с новой женщиной.

Соцсети

На фото они позируют в обнимку на катке во время снегопада. Оба укутаны в шарфы и шапки.

Буланова впервые раскрыла детали предстоящей свадьбы

Выяснилось, что зовут девушку Анастасия. И, судя по всему она сильно моложе Владислава.

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Звёзды,Татьяна Буланова,Владислав Радимов,
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