Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
32 минуты назад

Стас Пьеха рассказал об обследованиях бабушки

Мария Каткова

Певец Стас Пьеха поделился информацией о состоянии своей бабушки Эдиты. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Пьеха рассказал о состоянии бабушки
Фото: СоцсетиСоцсети

Журналисты задали артисту вопрос о состоянии Эдиты Пьехи, так как в последнее время было много слухов о ее плохом самочувствии.

Пьеха ответил, что его семья старается сделать жизнь известной бабушки комфортной, поэтому ее стараются оберегать. Он заявил, что свиной грипп обошел ее стороной.

Дочь Эдиты Пьехи прокомментировала слухи о ссоре с матерью

По словам Пьехи, недавно Эдита проходила обследования и после них чувствует себя хорошо. Он также выразил желание увидеть ее и поддержать.

"Понимаю, что надо чаще видеться, потому что годы идут, никто не молодеет, и времени, может быть, не так много, как кажется"

Ранее сообщалось, что дочь Пьехи рассказала, как зарабатывали артисты в СССР.

Звёзды,Стас Пьеха,Эдита Пьеха,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители