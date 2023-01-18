Пьеха рассказал о состоянии бабушки

Певец Стас Пьеха поделился информацией о состоянии своей бабушки Эдиты. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Журналисты задали артисту вопрос о состоянии Эдиты Пьехи, так как в последнее время было много слухов о ее плохом самочувствии.

Пьеха ответил, что его семья старается сделать жизнь известной бабушки комфортной, поэтому ее стараются оберегать. Он заявил, что свиной грипп обошел ее стороной.

По словам Пьехи, недавно Эдита проходила обследования и после них чувствует себя хорошо. Он также выразил желание увидеть ее и поддержать.

"Понимаю, что надо чаще видеться, потому что годы идут, никто не молодеет, и времени, может быть, не так много, как кажется"