Раскрыта стоимость пластики Киркорова

Стало известно, сколько певец Филипп Киркоров потратил на пластическую операцию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в клинике Тимура Хайдарова.

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По словам источника, Киркоров делал себе абдоминопластика и липосакцию. Цены на эти процедуры начинаются от миллиона рублей и 300 тысяч рублей соответственно.

При этом, отмечается, что очередь на эти процедуры довольно большая. Однако можно доплатить и попасть вперед очереди, тогда операцию сделают быстрее.

Как подсчитал источник, на операции Киркоров мог потратить около 2,3 миллионов рублей. При этом, он мог делать и другие процедуры, а также сделать все это по бартеру. В таком случае операции обошлись бы музыканту бесплатно.