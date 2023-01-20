Бритни Спирс решила сменить имя

Известная американская певица Бритни Спирс объявила о том. что сменила имя. Этой новостью она поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Звезда опубликовала фото планеты Марс и в подписи указала, что у нее теперь новое имя - River Red, что в переводе на русский означает Река Красная. Вслед за этим зпевица сменила и название аккаунта.

Напомним, что не так давно Бритни Спирс стала участницей очередного скандала. В соцсетях и СМИ начали публиковать видео, на котором певица не очень красиво ведет сея в ресторане. Но позже выяснилось, что это видеоролик умышленно смонтирован так, чтобы представить Бритни в неприглядном виде.