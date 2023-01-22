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58 минут назад

Певица Анита Цой рассказала об отношениях с братом-уголовником

Катерина Саломе

Певица Анита Цой не единственный ребенок в семье. У артистки есть брат, судьба которого сильно отличается от жизни его сестры. Алексей отсидел срок за наркотики и теперь работает на хлебозаводе грузчиков. Об отношениях с родственником артистка рассказала телеканалу НТВ.

Цой рассказала об отношениях с братом-уголовником
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам исполнительницы, она мало что знает о жизни брата. Их контактные телефоны есть друг у друга, но они не созваниваются.

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«Мы всю жизнь друг без друга, у нас разные мамы, разные занятия. Я могу предложить ему социальную помощь, помощь друга. Но если человек не звонит и сам не проявляется, зачем его тревожить?» — задалась вопросом Анита.

Ранее мы писали о том, что Цой рассказала, почему заключила брачный договор спустя 25 лет.

Звёзды,Анита Цой,
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