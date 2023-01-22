Цой рассказала об отношениях с братом-уголовником

Певица Анита Цой не единственный ребенок в семье. У артистки есть брат, судьба которого сильно отличается от жизни его сестры. Алексей отсидел срок за наркотики и теперь работает на хлебозаводе грузчиков. Об отношениях с родственником артистка рассказала телеканалу НТВ.
По словам исполнительницы, она мало что знает о жизни брата. Их контактные телефоны есть друг у друга, но они не созваниваются.
«Мы всю жизнь друг без друга, у нас разные мамы, разные занятия. Я могу предложить ему социальную помощь, помощь друга. Но если человек не звонит и сам не проявляется, зачем его тревожить?» — задалась вопросом Анита.
Ранее мы писали о том, что Цой рассказала, почему заключила брачный договор спустя 25 лет.