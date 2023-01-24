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1 час назад

Певица Анна Семенович показала фото отека из-за наращенных ресниц

Катерина Саломе

Артистка Анна Семенович рассказала о неприятных последствиях наращивания ресниц. Соответствующим кадром она поделилась в соцсетях.

Семенович показала фото отека из-за наращенных ресниц
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из-за бьюти-процедуры у певицы произошел отек век. Это случилось не в первый раз, призналась она. До этого она уже сталкивалась с аллергической реакцией после наращивания, но надеялась, что в этот раз этого не случится.

Соцсети

Семенович располнела из-за тяжелой болезни

«Я сегодня должна выглядеть красиво, буду выступать на свадьбе у прекрасных ребят, которые решили связать свои жизни. И видите что случилось? Даже глаза не могу открыть», — пожаловалась звезда, добавив, что помимо отека век у нее заложило нос и запершило горло.

Ранее мы писали про то, что Семенович рассказала, как ее похитили на концерте.

Звёзды,Анна Семенович,
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