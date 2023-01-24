Семенович показала фото отека из-за наращенных ресниц

Артистка Анна Семенович рассказала о неприятных последствиях наращивания ресниц. Соответствующим кадром она поделилась в соцсетях.
Из-за бьюти-процедуры у певицы произошел отек век. Это случилось не в первый раз, призналась она. До этого она уже сталкивалась с аллергической реакцией после наращивания, но надеялась, что в этот раз этого не случится.
«Я сегодня должна выглядеть красиво, буду выступать на свадьбе у прекрасных ребят, которые решили связать свои жизни. И видите что случилось? Даже глаза не могу открыть», — пожаловалась звезда, добавив, что помимо отека век у нее заложило нос и запершило горло.
Ранее мы писали про то, что Семенович рассказала, как ее похитили на концерте.