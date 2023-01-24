40-летняя жена Реввы показала лицо без макияжа

Комик Александр Ревва уже 16 лет счастлив в браке со своей женой Александрой. Сейчас 40-летняя супруга шоумена отдыхает на Мальдивах, откуда щедро делится всевозможными снимками, публикуя их в соцсетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Так, накануне женщина выложила карусель из фотографий, на одной из которых она показала лицо без макияжа. Избранница Реввы позирует в бикини с цветочным принтом, а на голове у нее очки для подводного плавания.

«Пятьдесят оттенков синего», — подписала она кадр.

Соцсети

Поклонники не стали скрывать своего восторга, щедро одаривая Ревву комментариями. Они отметили, что у нее невероятная фигура и очень молодое лицо.

«Разве законно быть такой красивой?», — восхитились комментаторы.