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1 час назад

Жена Реввы показала фото на вилле с проживанием в 230 тысяч рублей в сутки

Мария Каткова

Жена юмориста и актера Александра Реввы Анжелика показала фотографию с виллы на Мальдивах. Об этом сообщает StarHit.

Жена Реввы отдыхает на вилле с проживанием в 230 тыс. рублей в сутки
Фото: СоцсетиСоцсети

Анжелика поделилась снимками с виллы на Мальдивах в своих социальных сетях, а также поставила геолокацию отеля. Выяснилось, что стоимость проживания в нем начинается от 230 тысяч рублей в сутки.

На кадрах Анжелика показывает не только роскошную виллу, но и свою фигуру в купальнике, позируя на подвесном лежаке.

Соцсети

Сама она отметила, что ее больше всего поражает то, как на острове сохраняют экологию.

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Так, например, на острове нет пластиковых пакетов, а абсолютно весь мусор перерабатывается.

Ранее сообщалось, что 40-летняя жена Реввы показала лицо без макияжа.

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