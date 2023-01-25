Жена Реввы отдыхает на вилле с проживанием в 230 тыс. рублей в сутки

Жена юмориста и актера Александра Реввы Анжелика показала фотографию с виллы на Мальдивах. Об этом сообщает StarHit.

Фото: Соцсети Соцсети

Анжелика поделилась снимками с виллы на Мальдивах в своих социальных сетях, а также поставила геолокацию отеля. Выяснилось, что стоимость проживания в нем начинается от 230 тысяч рублей в сутки.

На кадрах Анжелика показывает не только роскошную виллу, но и свою фигуру в купальнике, позируя на подвесном лежаке.

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Сама она отметила, что ее больше всего поражает то, как на острове сохраняют экологию.

Так, например, на острове нет пластиковых пакетов, а абсолютно весь мусор перерабатывается.