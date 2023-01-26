Футболист Жерар Пике впервые опубликовал фото со своей новой возлюбленной Кларой Чиа Марти, из-за которой ушел от певицы Шакиры. С Шакирой Пике прожил 11 лет.

Спортсмен поделился кадром с новой девушкой в социальной сети. На фото пара сидит за столом и улыбается, глядя в камеру.

Первое фото Пике с новой пассией вызвало бурю эмоций у подписчиком футболиста, но большинство из них не самые одобрительные. В основном спортсмену припоминали, что он изменил Шакире:

«Никто не сравнится с Шакирой»,

«Купи ей еще варенья»,

«Очевидно, что он просто хочет похвастаться своим Twingo».

После разрыва с Пике Шакира записала трек, в котором заявила, что "стоит двух 22-летних" (новой возлюбленной 35-летнего футболиста 23 года), а также подчеркнула, что спортсмен "променял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio".

Певица также пожелала Пике тренировать не только мышцы, но и мозги.