Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Футболист Пике опубликовал первое фото с девушкой, с которой изменял Шакире

Мира Маркина

Футболист Жерар Пике впервые опубликовал фото со своей новой возлюбленной Кларой Чиа Марти, из-за которой ушел от певицы Шакиры. С Шакирой Пике прожил 11 лет.

Спортсмен поделился кадром с новой девушкой в социальной сети. На фото пара сидит за столом и улыбается, глядя в камеру.

Первое фото Пике с новой пассией вызвало бурю эмоций у подписчиком футболиста, но большинство из них не самые одобрительные. В основном спортсмену припоминали, что он изменил Шакире:

«Никто не сравнится с Шакирой»,

«Купи ей еще варенья»,

«Очевидно, что он просто хочет похвастаться своим Twingo».

Шакира и другие: как звезды мстят бывшим возлюбленным

После разрыва с Пике Шакира записала трек, в котором заявила, что "стоит двух 22-летних" (новой возлюбленной 35-летнего футболиста 23 года), а также подчеркнула, что спортсмен "променял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio".

Певица также пожелала Пике тренировать не только мышцы, но и мозги.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Шакира отреагировала на новый роман Пике.

Звёзды,Видео,Жерар Пике,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители