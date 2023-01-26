Футболист Жерар Пике впервые опубликовал фото со своей новой возлюбленной Кларой Чиа Марти, из-за которой ушел от певицы Шакиры. С Шакирой Пике прожил 11 лет.
Спортсмен поделился кадром с новой девушкой в социальной сети. На фото пара сидит за столом и улыбается, глядя в камеру.
Первое фото Пике с новой пассией вызвало бурю эмоций у подписчиком футболиста, но большинство из них не самые одобрительные. В основном спортсмену припоминали, что он изменил Шакире:
«Никто не сравнится с Шакирой»,
«Купи ей еще варенья»,
«Очевидно, что он просто хочет похвастаться своим Twingo».
После разрыва с Пике Шакира записала трек, в котором заявила, что "стоит двух 22-летних" (новой возлюбленной 35-летнего футболиста 23 года), а также подчеркнула, что спортсмен "променял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio".
Певица также пожелала Пике тренировать не только мышцы, но и мозги.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Шакира отреагировала на новый роман Пике.