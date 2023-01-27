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2 часа назад

Россияне раскритиковали сумку Ольги Бузовой почти за миллион рублей

Диана Товсепова

Певица и телеведущая Ольга Бузова часто показывает в своих соцсетях крупные покупки. На этот раз Бузова похвасталась в дорогостоящей сумкой.

Россияне раскритиковали сумку Бузовой почти за миллион рублей
Фото: СоцсетиСоцсети

Так, звезда купила аксессуар люксового французского бренда Hermes. Сумка из коричневой фактурной кожи оценивается в $13 732 (около 952 тыс. руб.).

Соцсети

37-летняя артистка призналась, что ее страсть — обувь и сумки. Девушка с нетерпением ждет весны, чтобы "выгулять" свою новую сумку.

Подписчики Бузовой ее вкус не оценили, указав на то, что сумка выглядит "дешево" и похожа на подделку с рынка. Кто-то посчитал, что она выглядит как "бабулин ридикюль".

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Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова нагадала себе свадьбу в предстоящем году.

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