Россияне раскритиковали сумку Бузовой почти за миллион рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова часто показывает в своих соцсетях крупные покупки. На этот раз Бузова похвасталась в дорогостоящей сумкой.

Фото: Соцсети Соцсети

Так, звезда купила аксессуар люксового французского бренда Hermes. Сумка из коричневой фактурной кожи оценивается в $13 732 (около 952 тыс. руб.).

Соцсети

37-летняя артистка призналась, что ее страсть — обувь и сумки. Девушка с нетерпением ждет весны, чтобы "выгулять" свою новую сумку.

Подписчики Бузовой ее вкус не оценили, указав на то, что сумка выглядит "дешево" и похожа на подделку с рынка. Кто-то посчитал, что она выглядит как "бабулин ридикюль".