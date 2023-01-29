Варнава резко ответила на критику фанатов

Екатерина Варнава часто становится объектом обсуждений со стороны пользователей Сети. На этот раз актриса и телеведущая не выдержала и решила наконец ответить всем, кто критикует любые изменения в ее внешности.
Звезда пожаловалась в социальных сетях на то, что устала от вечных негативных комментариев в свой адрес. Она рассказала, что поклонников не устраивает в ней буквально все: не тот цвет волос, не те губы, нос, то слишком худая, то слишком толстая, то глаза не такие. Варнава опубликовала в ответ всем хейтерам большой пост, в котором заявила, что только она сама может решать, как ей выглядеть и во что одеваться.
«Дорогие мои красивые, идеальные и правильные люди, главное, чтобы вы себе нравились, и чтобы вас все в вашей жизни устраивало. А я как-нибудь со своим 38-летним тельцем и желанием быть такой, какой мне хочется вчера, сейчас и завтра пока справляюсь сама. Если что, я знаю, что могу обратиться к вам за советом. Обожаю вас и ценю, что находите в своей активной и насыщенной жизни время зайти, обсудить мою внешность», - написала у себя на странице Екатерина Варнава.
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