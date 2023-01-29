Варнава резко ответила на критику фанатов

«Дорогие мои красивые, идеальные и правильные люди, главное, чтобы вы себе нравились, и чтобы вас все в вашей жизни устраивало. А я как-нибудь со своим 38-летним тельцем и желанием быть такой, какой мне хочется вчера, сейчас и завтра пока справляюсь сама. Если что, я знаю, что могу обратиться к вам за советом. Обожаю вас и ценю, что находите в своей активной и насыщенной жизни время зайти, обсудить мою внешность», - написала у себя на странице Екатерина Варнава.