Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
39 минут назад

Варнава резко ответила на критику фанатов

Мира Маркина

Екатерина Варнава часто становится объектом обсуждений со стороны пользователей Сети. На этот раз актриса и телеведущая не выдержала и решила наконец ответить всем, кто критикует любые изменения в ее внешности.

Варнава резко ответила на критику фанатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда пожаловалась в социальных сетях на то, что устала от вечных негативных комментариев в свой адрес. Она рассказала, что поклонников не устраивает в ней буквально все: не тот цвет волос, не те губы, нос, то слишком худая, то слишком толстая, то глаза не такие. Варнава опубликовала в ответ всем хейтерам большой пост, в котором заявила, что только она сама может решать, как ей выглядеть и во что одеваться.

Ольга Кабо рассказала, как сохраняет молодость

«Дорогие мои красивые, идеальные и правильные люди, главное, чтобы вы себе нравились, и чтобы вас все в вашей жизни устраивало. А я как-нибудь со своим 38-летним тельцем и желанием быть такой, какой мне хочется вчера, сейчас и завтра пока справляюсь сама. Если что, я знаю, что могу обратиться к вам за советом. Обожаю вас и ценю, что находите в своей активной и насыщенной жизни время зайти, обсудить мою внешность», - написала у себя на странице Екатерина Варнава.

Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько Пэрис Хилтон потратила на детскую комнату.

Звёзды,Пэрис Хилтон,Ольга Кабо,Екатерина Варнава,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители