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42 минуты назад

Валерия Ланская раскрыла свой диагноз: у актрисы диабет

Мира Маркина

Российская актриса кино и театра Валерия Ланская стала гостьей студии телешоу «Звезды сошлись» (НТВ). Впервые артистка откровенно рассказала о своей неизлечимой болезни.

Ланская раскрыла диагноз: у актрисы неизлечимое заболевание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2015 году после рождения сына Валерия узнала, что у нее развился гестационный диабет. С этим заболеванием нередко сталкиваются женщины в период беременности. И первые симптомы заболевания, как призналась сама актриса, она почувствовала еще до родов.

«На месяце четвертом-пятом анализ показал, что сахар не очень хороший. Я колола инсулин по чуть-чуть. После того, как родила, я забыла об этой проблеме, и перестала замерять сахар», – вспомнила Ланская.

Ланская рассказала о разводе

Приступы внезапной слабости, голода и жажды, тремор рук заставили актрису вновь обратиться за медицинской помощью. В процессе обследования выяснилось, что у Валерии развился инсулинозависимый сахарный диабет.

Ранее мы рассказывали о механизме появления пищевых фобий.

Звёзды,Валерия Ланская,
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