Агата Муцениеце станцевала в нижнем белье на камеру

Российская актриса Агата Муцениеце часто рассказывает о своей повседневной жизни подписчикам в социальных сетях. Недавно звезда «Закрытой школы» и мама двух детей поделилась горячим видео, сделанным в домашней обстановке.

Сначала Агата рассказала, как поддерживает форму упорными тренировками в зале. А после решила продемонстрировать результат: актриса танцевала на камеру в белоснежном нижнем белье.

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«Это я решила, что на загорелое тело прекрасно идет белье, но, знаете, утренние процедуры никто не отменял», — сопроводила подписью видеоролик Муцениеце.

Внезапное появление лица актрисы в кадре добавило юмористический эффект видеоролику – ведь на Агате помимо сексуального белья оказалась тканевая маска.

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