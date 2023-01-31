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1 час назад

Дочь Любови Толкалиной шокировала новым видом

Катерина Саломе

21-летняя Мария, наследница Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, славится своими эпатажными образами. Прежде девушка ходила с огненно-красной шевелюрой, а накануне шокировала общественность тем, что вообще избавилась от волос.

Дочь Толкалиной шокировала новым видом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В соцсетях дочери актрисы и режиссера появилось новое фото. На снимке Мария позирует в светло-розовом наряде и с милыми украшениями, а на ее голове бритый «ежик» волос.

Соцсети

«Счастливый маленький мальчик, которому разрешили надеть розовое платье. А если серьезно, мне ужасающе нравится. И идет, как мне кажется. Ну сейчас все женщины России меняют прически, так уж мы переживаем стресс. Но я реально обнулилась, можно сказать, рабочий метод», — подписала фото звездная наследница.

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Далеко не все оценили преображение 21-летней девушки. Нашлись те, кто раскритиковали ее новый имидж. «У вас очень красивые волосы от природы. Зачем все портить, не надо поддаваться сиюминутным желаниям», — написали комментаторы.

Ранее мы писали о том, что Толкалина удивила подписчиков откровенными фото из отпуска.

Звёзды,Егор Кончаловский,
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