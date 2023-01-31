Актер Ярослав Бойко развелся с женой

Актер Ярослав Бойко развелся с танцовщицей Рамуной Ходоркайте. Об этом сообщает "СтарХит".

Фото: Кадр из фильма "Брат за брата" Кадр из фильма "Брат за брата"

Супруги были в браке с 1999 года. Они поженились сразу после рождения первого ребенка и были вместе до декабря 2022 года, пока 52-летний актер не подал заявление на развод.

Заседание было назначено на 13 января, но супруги не явились, и его перенесли на 31 число. На сегодняшнее слушание Бойко и Ходоркайте тоже не явились, и решение принималось в отсутствие сторон.

Бывшие супруги развелись без скандалов и дележки имущества. По словам Бойко, они остались в хороших дружеских отношениях.