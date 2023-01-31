Актер Ярослав Бойко развелся с женой

Актер Ярослав Бойко развелся с танцовщицей Рамуной Ходоркайте. Об этом сообщает "СтарХит".
Супруги были в браке с 1999 года. Они поженились сразу после рождения первого ребенка и были вместе до декабря 2022 года, пока 52-летний актер не подал заявление на развод.
Заседание было назначено на 13 января, но супруги не явились, и его перенесли на 31 число. На сегодняшнее слушание Бойко и Ходоркайте тоже не явились, и решение принималось в отсутствие сторон.
Бывшие супруги развелись без скандалов и дележки имущества. По словам Бойко, они остались в хороших дружеских отношениях.
"Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает", - назвал причину расставания актер.