Отец Децла отказался от общения с единственным внуком

Четыре года назад, 3 февраля, скончался популярный музыкант Кирилл Толмацкий, более известный как Децл. У артиста остался сын Антоний. Но в семье исполнителя после его кончины начался разлад.

Так, отец рэпера Александр наотрез отказывается общаться с единственным внуком. Он обвиняет наследника в том, что он не чтит память отца и руководствуется лишь финансовой выгодой. Сын Децла, в свою очередь, утверждает, что дед лишил его части наследства.