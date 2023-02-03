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1 час назад

Отец Децла отказался от общения с единственным внуком

Катерина Саломе

Четыре года назад, 3 февраля, скончался популярный музыкант Кирилл Толмацкий, более известный как Децл. У артиста остался сын Антоний. Но в семье исполнителя после его кончины начался разлад.

Отец Децла отказался от общения с единственным внуком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, отец рэпера Александр наотрез отказывается общаться с единственным внуком. Он обвиняет наследника в том, что он не чтит память отца и руководствуется лишь финансовой выгодой. Сын Децла, в свою очередь, утверждает, что дед лишил его части наследства.

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Отметим, что разногласия в семье появились буквально сразу после кончины Кирилла в 2019 году. Его 17-летний наследник неоднократно признавался, что не доверяет родственникам по отцовской линии.

Звёзды,Кирилл Толмацкий,Тимати,
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