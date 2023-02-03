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1 час назад

49-летняя актриса Кейт Бекинсейл продемонстрировала фигуру в бикини

Катя Кобышева

Известная актриса Кейт Бекинсейл поделилась со своими подписчиками в соцсетях фотографией, сделанной на пляже. Знаменитость вышла на пляж в раздельном купальнике и прилегла на песок отдохнуть.

49-летняя актриса показала фигуру в бикини
Фото: СоцсетиСоцсети

Свой образ актриса дополнила свободной накидкой с интересным орнаментом и широкополой шляпой из соломки. В свои 49 лет Кейт Бекинсейл сохраняет идеальную фигуру. Это ей удается благодаря правильному питанию и жесткому графику тренировок, она занимается спортом не менее пяти раз в неделю. Также актриса полностью отказалась от алкоголя.

Напомним, что у актрисы есть дочь Лили Мо, которая родилась в 1999 году. Но с ее отцом, актером Майклом Шином, Кейт Бекинсейл рассталась в 2003 году. Брак они не регистрировали.

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Ранее Борисова призналась, как долго у нее не было мужчины.

Звёзды,Кейт Бекинсейл,Майкл Шин,
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