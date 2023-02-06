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29 минут назад

Одноклассник Филиппа Киркорова рассказал, как будущий поп-король продавал кассеты

Мира Маркина

Все знаменитости когда-то были детьми. Недавно о годах отрочества поп-короля Филиппа Киркорова рассказал его одноклассник Максим Панов, будучи гостем студии телепрограммы «Звезды сошлись» (НТВ).

Панов признался, что вместе с Киркоровым придумал, как зарабатывать на карманные расходы. Филипп рос в обеспеченной семье, но никогда не кичился этим. Он, со слов одноклассника, тоже стремился научиться добывать деньги. Так товарищи взяли двухкассетный магнитофон певца, стали записывать кассеты и продавать копии – по 25 рублей за штуку.

На вырученные деньги одноклассники ходили в кино, делали покупки. Что-то даже удавалось скопить.

Филипп Киркоров вывел в свет подросших детей

Также Панов подчеркнул, что продолжает оставаться на связи с Киркоровым. С его слов, артист не забыл друзей детства. Когда один из школьных приятелей умер, Филипп прислал венок от всего класса.

Ранее мы писали о звездах, которые росли в бедных семьях.

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