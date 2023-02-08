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1 час назад

Анастасия Волочкова заявила, что притягивает к себе бывших

Мария Каткова

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своими бывшими возлюбленными. Откровениями она поделилась в социальных сетях.

Волочкова заявила, что буквально притягивает к себе своих бывших. По ее мнению, она задает эталон отношениям, поэтому мужчины постоянно возвращаются к ней и не могут найти замену.

Она также показала на фото подарок от одного из своих экс-возлюбленных. Это гель для душа под названием "Слезы бывших". Балерина также отметила, что один из страдающих бывших бойфрендов приезжал к ней.

"Плакался, слезы лил! Налил в эту бутылочку, поэтому мне есть, чем помыться сегодня в душе"

При этом, по мнению звезды, экс-возлюбленные могут быть хорошими, с некоторыми из своих она поддерживает отношения.

Пригожин прокомментировал слова Волочковой о влюбленности в нее

Ранее сообщалось, что Волочкова ответила на слухи про ВИЧ и цирроз печени.

Звёзды,Видео,Анастасия Волочкова,
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