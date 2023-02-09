Звезда Comedy Club поделился фотографиями из семейного архива

Актер и участник шоу Comedy Club (ТНТ) Демис Карибидис в день рождения супруги Пелагеи опубликовал в своем Telegram-канале трогательный пост с подборкой фотографий из семейного архива.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Демис Карибидис женился на Пелагее Карибовой в 2014 году. Снимок, сделанный в день свадьбы, актер также приложил.

T.me/KaribidisDemis

T.me/KaribidisDemis

«С днем рождения! Люблю тебя, Пелагея. Всегда! Будь счастлива», — такой подписью артист сопроводил публикацию.

В семье Демиса и Пелагеи родилось четверо детей. Появление на свет самой младшей дочери Иларии супруги скрывали до 2022 года. Пелагея признавалась в одном из интервью, что иметь большую семью мечтала с детства.

По словам Демиса, супруга остается главой их семейства, потому он в шутку называет ее «центром управления полетами».