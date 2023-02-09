Экс-солистка Pussycat Dolls опубликовала архивное фото в белье

Американская модель Тара Ли Патрик (творческий псевдоним Тары – Кармен Электра) несколько лет назад развивала карьеру певицы в составе девичьей группы Pussycat Dolls. На своей странице в социальных соцсетях артистка поделилась откровенным снимком, сделанным в этот период.

На фотографии модель предстала в образе сексуальной танцовщицы. На Таре надето кружевное белье черного цвета, колготки в крупную сетку такого же цвета и кожаные сапоги. Объемные волосы исполнительницы распущены, а макияж глаз выполнен черным карандашом.

Публикация 50-летней звезды набрала не менее двух десятков тысячи лайков. Многие фолловеры Кармен в комментариях осыпали кумира комплиментами.

«Ты и сейчас такая же шикарная, как на этих фото», «Самая красивая женщина на свете», «Ей неподвластно время», — написали они.