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1 час назад

Экс-солистка Pussycat Dolls Кармен Электра опубликовала архивное фото в белье

Мира Маркина

Американская модель Тара Ли Патрик (творческий псевдоним Тары – Кармен Электра) несколько лет назад развивала карьеру певицы в составе девичьей группы Pussycat Dolls. На своей странице в социальных соцсетях артистка поделилась откровенным снимком, сделанным в этот период.

Экс-солистка Pussycat Dolls опубликовала архивное фото в белье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На фотографии модель предстала в образе сексуальной танцовщицы. На Таре надето кружевное белье черного цвета, колготки в крупную сетку такого же цвета и кожаные сапоги. Объемные волосы исполнительницы распущены, а макияж глаз выполнен черным карандашом.

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Публикация 50-летней звезды набрала не менее двух десятков тысячи лайков. Многие фолловеры Кармен в комментариях осыпали кумира комплиментами.

«Ты и сейчас такая же шикарная, как на этих фото», «Самая красивая женщина на свете», «Ей неподвластно время», — написали они.

Ранее «Рамблер» писал о звездах, которые отказались от славы и денег ради себя.

Звёзды,Кармен Электра,
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