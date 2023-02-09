Актер «Аншлага» раскрыл правду о разводе с единственной женой

Российский юморист и звезда телепрограмм «Аншлаг» и «Кривое зеркало» (Россия 1) Святослав Ещенко раскрыл в интервью «Комсомольской правде» истинные причины развода с единственной супругой.

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Ещенко объяснил, что поссорился с Ириной (так зовут экс-супругу артиста) на почве политики. Сейчас Святослав убежден, что бывшая жена настраивает их общего сына Нарада против отца.

«С сыном, к сожалению, почти не вижусь», — посетовал Ещенко.

Тем не менее, свой развод юморист назвал цивилизованным. По словам Ещенко, сначала он решил разъехаться с супругой и жить отдельно.

«Мы ведь думали, что еще сможем склеить наш брак, но не получилось», — объяснил Святослав.

Только в 2018 году пара оформила развод официально. В браке Святослав и Ирина прожили 20 лет. В последние годы супруга артиста обвиняла его в изменах во время гастрольных туров.