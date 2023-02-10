Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+18° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Daily Mail: Стинг считает тантрический секс секретом своей молодости

Мира Маркина

Британский певец Стинг поделился необычным секретом молодости. Слова 71-летнего артиста процитировало издание Daily Mail.

По словам Стинга, поддерживать тело и дух ему помогает тантрический секс. В необычной практике также участвует супруга артиста Труди Стайлер.

Также певец рассказал, что никогда не говорил об интимной жизни со своими родителями. Стинг убежден: именно тантрическая практика – причина его крепкого здоровья.

«Я не знаю более чистого и лучшего способа выразить любовь к другому человеку, чем поделиться этим замечательным, я называю это «таинством», — заявил певец.

Сексолог объяснил, как выбрать время для интима

И хотя музыкант преувеличил несколько лет назад длительность такого контакта, в чем признался сам, бросать необычное занятие не планирует.

Ранее мы писали о звездах, которые овдовели слишком рано.

Звёзды,Видео,Гордон Самнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители