Британский певец Стинг поделился необычным секретом молодости. Слова 71-летнего артиста процитировало издание Daily Mail.

По словам Стинга, поддерживать тело и дух ему помогает тантрический секс. В необычной практике также участвует супруга артиста Труди Стайлер.

Также певец рассказал, что никогда не говорил об интимной жизни со своими родителями. Стинг убежден: именно тантрическая практика – причина его крепкого здоровья.

«Я не знаю более чистого и лучшего способа выразить любовь к другому человеку, чем поделиться этим замечательным, я называю это «таинством», — заявил певец.

И хотя музыкант преувеличил несколько лет назад длительность такого контакта, в чем признался сам, бросать необычное занятие не планирует.