Наоми Уоттс показала, как выглядит без макияжа

Публика привыкла наблюдать знаменитостей, что называется, при полном параде. Но тренд на натуральность и принятие себя меняет мир, поэтому все чаще звезды показывают на собственном примере, что они тоже обычные люди, которые вне рабочего процесса живут такой же жизнью, как и все остальные.