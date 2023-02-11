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50 минут назад

Актриса Наоми Уоттс показала, как выглядит без макияжа

Стелла Шмель

Популярная актриса британского происхождения Наоми Уоттс показала, как выглядит в обычной жизни.

Наоми Уоттс показала, как выглядит без макияжа
Фото: СоцсетиСоцсети

Публика привыкла наблюдать знаменитостей, что называется, при полном параде. Но тренд на натуральность и принятие себя меняет мир, поэтому все чаще звезды показывают на собственном примере, что они тоже обычные люди, которые вне рабочего процесса живут такой же жизнью, как и все остальные.

Соцсети

Актриса Наоми Уоттс, известная по ролям в фильмах "История семьи Блум", "Бердмен", "Порок на экспорт" и другим работам, опубликовала в соцсетях свою фотографию без макияжа.

"Эту шапку я связала сама", - отметила она в подписи к снимку.

Актрисе в настоящий момент 54 года.

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