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2 часа назад

Комик Наталья Краснова объяснила, почему не переезжает в Москву

Мира Маркина

Экс-участница КВН и блогер Наталья Краснова стала гостьей YouTube-шоу Юлии Меньшовой. Отвечая на вопросы ведущей, стендап-комик объяснила, почему не уезжает из Челябинска.

Наталья Краснова объяснила, почему не переезжает в Москву
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам Красновой, от переезда в столицу ее удерживает болезнь матери.

«У меня там [в Челябинске – прим. ред.] мама с папой. У меня мама очень сильно болеет. Это неизлечимо уже, и просто хочется быть с мамой, пока она в сознании», — призналась Наталья.

Блогер считает, что ее отъезд в Москву может негативно сказаться на здоровье матери.

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Иногда Краснова все-таки бывает в столице. По словам Натальи, ей никогда не удается выспаться во время этих поездок, а сам город пугает юмористку своим бешеным ритмом.

Ранее мы писали, почему развелись Ирина и Сергей Безруковы.

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