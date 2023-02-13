Наталья Краснова объяснила, почему не переезжает в Москву

Экс-участница КВН и блогер Наталья Краснова стала гостьей YouTube-шоу Юлии Меньшовой. Отвечая на вопросы ведущей, стендап-комик объяснила, почему не уезжает из Челябинска.
По словам Красновой, от переезда в столицу ее удерживает болезнь матери.
«У меня там [в Челябинске – прим. ред.] мама с папой. У меня мама очень сильно болеет. Это неизлечимо уже, и просто хочется быть с мамой, пока она в сознании», — призналась Наталья.
Блогер считает, что ее отъезд в Москву может негативно сказаться на здоровье матери.
Иногда Краснова все-таки бывает в столице. По словам Натальи, ей никогда не удается выспаться во время этих поездок, а сам город пугает юмористку своим бешеным ритмом.
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